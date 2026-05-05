Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils La Grange à Dîme Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils La Grange à Dîme Lessay vendredi 24 juillet 2026.
Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
CONCERT EMERAUDE
Raffinée, élégante, elle marque un renouveau, une nouvelle étape de la vie. .
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils
L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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