Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils La Grange à Dîme Lessay

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

CONCERT EMERAUDE

Raffinée, élégante, elle marque un renouveau, une nouvelle étape de la vie. .

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > les Goupils Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche