Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen L’Abbaye de Lessay Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen L’Abbaye de Lessay Lessay vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : L'Abbaye de Lessay

Adresse : Avenue Paul Jeanson

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

LES BOREADES
RAMEAU

La valeur attend parfois le nombre des années, l’octogénaire Rameau en est bien la preuve. Et il lui faudra toutes les ressources de la musique et bien plus, pour célébrer la fin d’une guerre par un opéra. Quel rêve !

Durée 2h 25 + entracte   .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à Lessay (Manche)