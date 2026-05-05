Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen L’Abbaye de Lessay Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen L’Abbaye de Lessay Lessay vendredi 24 juillet 2026.
Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
LES BOREADES
RAMEAU
La valeur attend parfois le nombre des années, l’octogénaire Rameau en est bien la preuve. Et il lui faudra toutes les ressources de la musique et bien plus, pour célébrer la fin d’une guerre par un opéra. Quel rêve !
Durée 2h 25 + entracte .
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen
L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > a nocte temporis Reinoud Van Mechelen Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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