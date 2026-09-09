Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy Clécy
mercredi 9 septembre 2026 · Clécy
Informations pratiques
Clécy
Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy
7 Rue Arsène Delavigne Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-11-18 16:00:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14 2026-11-18
Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy
Jeux d’échecs en bibliothèque ça redémarre !
L’accueil de loisirs UFCV et le réseau des bibliothèques de Cingal-Suisse Normande vous proposent une nouvelle saison de jeux d’échecs.
Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, passionné ou simplement curieux, venez défier petits et grands dans une ambiance conviviale ! .
7 Rue Arsène Delavigne Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 79 61 61
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English : Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy
Chess games at Clécy Library
L’événement Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande
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