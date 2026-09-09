Informations pratiques

Clécy

Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy

7 Rue Arsène Delavigne Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-14 2026-11-18

Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy

Jeux d’échecs en bibliothèque ça redémarre !

L’accueil de loisirs UFCV et le réseau des bibliothèques de Cingal-Suisse Normande vous proposent une nouvelle saison de jeux d’échecs.

Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, passionné ou simplement curieux, venez défier petits et grands dans une ambiance conviviale ! .

7 Rue Arsène Delavigne Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 79 61 61

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English : Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy

Chess games at Clécy Library

L’événement Jeux d’échecs à la bibliothèque de Clécy Clécy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Suisse Normande