Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

JEUX D’ÉCRITURE

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

La maison d’édition Les Bouquetins propose un atelier d’écriture ludique et créatif destiné aux enfants de 8 à 13 ans

La maison d’édition Les Bouquetins propose un atelier d’écriture ludique et créatif destiné aux enfants de 8 à 13 ans.

Au programme jeux d’écriture, devinettes, jeux de mots et défis imaginatifs pour s’amuser avec la langue tout en développant sa créativité.

Une belle occasion de jouer avec les histoires, d’inventer des personnages et de découvrir le plaisir d’écrire dans une ambiance conviviale et stimulante.

Laissez libre cours à votre imagination !

Ateliers animés par Viviane Gerussi.

Gratuit, sur inscription. .

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

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English : JEUX D’ÉCRITURE

The publishing house Les Bouquetins is offering a fun and creative writing workshop for children ages 8 to 13

L’événement JEUX D’ÉCRITURE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS