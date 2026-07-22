“Jeux en escale à Médi@tlantique” Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

“Jeux en escale à Médi@tlantique”

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Découvrez les arts autrement grâce à la Micro-Folie et aux jeux de société ! Une animation ludique où jeux, manipulation et découvertes culturelles se mêlent pour explorer les œuvres en s’amusant, dès 7 ans.

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Discover the arts in a whole new way with Micro-Folie and board games! A fun-filled activity where games, hands-on activities, and cultural discoveries come together to explore works of art while having fun—for ages 7 and up.

L’événement “Jeux en escale à Médi@tlantique” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes