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“Jeux en escale à Médi@tlantique” Chéray Saint-Georges-d’Oléron

mercredi 21 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Chéray
Adresse
82 rue du Docteur Seguin
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

“Jeux en escale à Médi@tlantique”

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Découvrez les arts autrement grâce à la Micro-Folie et aux jeux de société ! Une animation ludique où jeux, manipulation et découvertes culturelles se mêlent pour explorer les œuvres en s’amusant, dès 7 ans.
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14  mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

Discover the arts in a whole new way with Micro-Folie and board games! A fun-filled activity where games, hands-on activities, and cultural discoveries come together to explore works of art while having fun—for ages 7 and up.

L’événement “Jeux en escale à Médi@tlantique” Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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