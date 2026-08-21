Jeux en famille, Musée du château de Mayenne, Mayenne

Informations pratiques

Jeux en famille 19 et 20 septembre Musée du château de Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Détour ludique

À partir de 3 ans

Un médiateur vous invite à plonger au cœur d’un jeu emblématique.

Découvrez son histoire, ses secrets et ses mécanismes… Puis lancez-vous dans la partie ! Une rencontre vivante où la visite se prolonge dans l’expérimentation.

Musée du château de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 0243001717 https://www.museeduchateaudemayenne.fr La 1ère mention de Mayenne remonte autour de 778, lorsque Charlemagne restitue à l’évêque du Mans une villa de ce nom. Au IXe siècle, le Maine subit des attaques des Bretons, surtout entre 840 et 870.

Au cours du XIIIe siècle, le château connaît d’importantes transformations adoptant les principes défensifs de l’époque de Philippe-Auguste.

Propriété des ducs d’Anjou depuis 1360, le château de Mayenne n’est plus une résidence aristocratique à la fin du Moyen Âge, mais un lieu de garnison. Il participe aux événements de la guerre de Cent Ans (1337 – 1453) et sera plusieurs fois occupé par les Anglais jusqu’en 1448.

Le château connaît ses derniers usages militaires lors des guerres de Religion. Il appartient alors à Charles de Lorraine, chef de la Ligue après l’assassinat du duc de Guise (1588). Il sert de prison jusqu’en 1936.

Propriété de la commune depuis 1936, le château connaît divers usages jusqu’à la découverte des vestiges carolingiens en 1993. Bus de ville : arrêt Cinéma. Parking : Quai de la république.

Détour ludique

©Musée du château de Mayenne