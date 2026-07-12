Jeux enfants/ados marathon des jeux vidéo Sélestat
vendredi 21 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Jeux enfants/ados marathon des jeux vidéo
2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Enchaîne les minis challenges sur Just Dance, Overcooked…et d’autres jeux pour marquer un maximum de points. 8 ans et +
Enchaîne les minis challenges sur Just Dance, Overcooked…et d’autres jeux pour marquer un maximum de points.
8 ans et + 0 .
2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
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English :
Take on a series of mini-challenges in Just Dance, Overcooked… and other games to score as many points as possible. Ages 8 and up
L’événement Jeux enfants/ados marathon des jeux vidéo Sélestat a été mis à jour le 2026-07-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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