Informations pratiques

Sélestat

Jeux enfants/ados marathon des jeux vidéo

2 Espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Enchaîne les minis challenges sur Just Dance, Overcooked…et d’autres jeux pour marquer un maximum de points. 8 ans et +

Enchaîne les minis challenges sur Just Dance, Overcooked…et d’autres jeux pour marquer un maximum de points.

8 ans et + 0 .

2 Espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

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English :

Take on a series of mini-challenges in Just Dance, Overcooked… and other games to score as many points as possible. Ages 8 and up

L’événement Jeux enfants/ados marathon des jeux vidéo Sélestat a été mis à jour le 2026-07-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme