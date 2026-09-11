Jeux et ateliers en accès libre, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Jeux et ateliers en accès libre 19 et 20 septembre Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales Haute-Garonne

Gratuit. Tout public, dès 6 ans. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, profitez d’ateliers en accès libre dans les différentes salles d’exposition du musée Arts & Figures des Pyrénées centrales. Activités créatives, jeux de cartes et autres animations sont à partager en famille ou entre amis.

Situé au cœur de Saint-Gaudens, le musée présente notamment les porcelaines de la manufacture Fouque et Arnoux, active à Toulouse et à Saint-Gaudens entre 1813 et 1864, ainsi qu’une trentaine d’œuvres du peintre saint-gaudinois Jean-André Rixens (1846-1925).

Découvrez également l’exposition temporaire « (Extra)ordinaires, nos collections ? », qui réunit des objets étonnants issus du territoire commingeois et témoignant de la vie quotidienne de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle.

Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35 Boulevard Jean Bepmale, 31800 Saint-Gaudens, France Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 0561890542 https://www.stgo.fr/?page_id=14405 Une Salle du tableau d’honneur évoque de façon tournante, des personnalités emblématiques des Pyrénées Centrales. La plus importante collection publique de porcelaine de Saint-Gaudens/Valentine au monde y est conservée. À partir de 1829, l’histoire de la Ville de Saint-Gaudens est liée à celle de la porcelaine. La famille Fouque-Arnoux, faïenciers originaires de Moustiers-Sainte-Marie (04), choisit à cette date de s’implanter à Saint-Gaudens sur les bords de la Garonne, en face du village de Valentine pour fabriquer un nouveau produit : la porcelaine. Les beaux bleus foncés dont elle allait s’orner la firent surnommer «bleu de Valentine». Œuvres de Jean-André Rixens, (1846-1925), né à Saint-Gaudens. Il a réalisé de nombreux portraits de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Ses œuvres se rencontrent dans de nombreux édifices publics de la Troisième République. Ainsi, il a participé à la réalisation de la Salle des Illustres au Capitole de Toulouse. Parking pubic gratuit

Des ateliers en accès libre seront proposés tout au long du week-end dans les différentes salles d’exposition. Activités créatives, jeux de cartes et bien plus encore à partager en famille ou entre…

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