Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan

JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan samedi 6 juin 2026.

Adresse : 146 avenue de la Plage

Ville : 34410 Sérignan

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Sérignan

JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez profiter d’un moment convivial autour des jeux de société et des jeux vidéo.
Venez vivre un moment de détente autour des jeux de société et des jeux vidéo. Une expérience conviviale pour s’amuser, découvrir de nouveaux jeux et jouer ensemble. Tout public.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50  mediatheque@ville-serignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO

Come and enjoy a convivial time playing board games and video games.

L’événement JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34

À voir aussi à Sérignan (Hérault)