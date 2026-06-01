JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan
JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan samedi 6 juin 2026.
Sérignan
JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez profiter d’un moment convivial autour des jeux de société et des jeux vidéo.
Venez vivre un moment de détente autour des jeux de société et des jeux vidéo. Une expérience conviviale pour s’amuser, découvrir de nouveaux jeux et jouer ensemble. Tout public. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO
Come and enjoy a convivial time playing board games and video games.
L’événement JEUX JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉO Sérignan a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- ATELIER GOÛTER PADDLE Sérignan 6 juin 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS Sérignan 6 juin 2026
- Fête du vélo, Promenade de Sérignan, Sérignan 7 juin 2026
- JAZZ SOUS LES ÉTOILES Sérignan 12 juin 2026
- ESCAPPADLE Sérignan 13 juin 2026