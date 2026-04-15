Jeux / Mémoire, Bibliothèque Ancely, Toulouse

Jeux / Mémoire Vendredi 19 juin, 14h00 Bibliothèque Ancely Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T15:00:00+02:00

Vendredi 19 juin – 14h

Jeux / Mémoire

Bibliothèque Ancely

Sur inscription au 05 31 22 98 90 ou à ancely-bm@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque Ancely 2 Allée du Velay, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}, {« type »: « email », « value »: « ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977 sur une surface de 181 m2.Elle rassemble 16 000 documents, 66 magazines et journaux. Tram: ligne T1 et T2 – arrêt Ancely

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