Jeux musicaux Conservatoire de Rennes Rennes
Jeux musicaux Conservatoire de Rennes Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Jeux musicaux Conservatoire de Rennes Rennes Jeudi 16 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite, sur inscription
Passons ensemble 2h à jouer, écouter, découvrir de multiples sons, instruments et styles musicaux ! Sur la base de jeux de cartes et de pions divers et colorés…
Et cet atelier sera peut-être même l’occasion d’apprendre quelques mots en anglais et découvrir qq instruments !
Aucun besoin d’être déjà initié à la musique pour participer à cet atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T12:00:00.000+02:00
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Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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