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AGENDA · Brecé

Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé Salle communale les Tilleuls Brecé

mardi 7 juillet 2026 · Salle communale les Tilleuls · Brecé

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle communale les Tilleuls
Adresse
Rue des Tilleuls
Ville
53120 Brecé
Département
Mayenne
Tarif

Brecé

Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé

Salle communale les Tilleuls Rue des Tilleuls Brecé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale les Tilleuls Rue des Tilleuls Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé Brecé a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme

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