Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé Salle communale les Tilleuls Brecé
mardi 7 juillet 2026 · Salle communale les Tilleuls · Brecé
Informations pratiques
Brecé
Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé
Salle communale les Tilleuls Rue des Tilleuls Brecé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle communale les Tilleuls Rue des Tilleuls Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Brecé Brecé a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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