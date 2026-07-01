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Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas Salle communale Le Pas

jeudi 23 juillet 2026 · Salle communale · Le Pas

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle communale
Adresse
Rue St Martin
Ville
53300 Le Pas
Département
Mayenne
Tarif

Le Pas

Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas

Salle communale Rue St Martin Le Pas Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale Rue St Martin Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme

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