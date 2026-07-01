Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas Salle communale Le Pas
jeudi 23 juillet 2026 · Salle communale · Le Pas
Informations pratiques
Le Pas
Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas
Salle communale Rue St Martin Le Pas Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle communale Rue St Martin Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
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English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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