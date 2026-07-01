UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Loup-du-Gast

Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast salle des associations Saint-Loup-du-Gast

vendredi 10 juillet 2026 · salle des associations · Saint-Loup-du-Gast

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
salle des associations
Adresse
9 rue des Charrons
Ville
53300 Saint-Loup-du-Gast
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Loup-du-Gast

Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast

salle des associations 9 rue des Charrons Saint-Loup-du-Gast Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

salle des associations 9 rue des Charrons Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast Saint-Loup-du-Gast a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme

À voir aussi à Saint-Loup-du-Gast (Mayenne)