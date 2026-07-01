Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast salle des associations Saint-Loup-du-Gast
vendredi 10 juillet 2026 · salle des associations · Saint-Loup-du-Gast
Informations pratiques
Saint-Loup-du-Gast
Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast
salle des associations 9 rue des Charrons Saint-Loup-du-Gast Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
salle des associations 9 rue des Charrons Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Saint Loup du Gast Saint-Loup-du-Gast a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Saint-Loup-du-Gast (Mayenne)
- Concert Emma Mory, Bertrand Claudin et Maxime à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast 18 juillet 2026
- Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast 19 juillet 2026
- Art et Saveurs au Lupi à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast 9 août 2026
- Concert de Chansons marinées avec Les Souillés à fond de cale à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast 22 août 2026