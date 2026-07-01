Jeux pour tous sous chapiteau Gorron
mercredi 8 juillet 2026 · Gorron
Informations pratiques
Gorron
Jeux pour tous sous chapiteau
Parc de Loisirs Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Venez jouer en famille, entre amis ou seul
Venez jouer en famille, entre amis ou seul et repartez quand vous voulez
Information au 06.72.37.08.35 .
Parc de Loisirs Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35
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English :
Come play with your family, friends, or on your own
L’événement Jeux pour tous sous chapiteau Gorron a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme
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