Informations pratiques

Gorron

Jeux pour tous sous chapiteau

Parc de Loisirs Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Venez jouer en famille, entre amis ou seul

Venez jouer en famille, entre amis ou seul et repartez quand vous voulez

Information au 06.72.37.08.35 .

Parc de Loisirs Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35

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English :

Come play with your family, friends, or on your own

L’événement Jeux pour tous sous chapiteau Gorron a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme