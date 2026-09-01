AGENDA · Bourdeaux
Jeux séniors Bourdeaux Bourdeaux
vendredi 25 septembre 2026 · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Jeux séniors Bourdeaux
Maison des associations Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25 17:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
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Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com
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English :
Games and toys for all.
L’événement Jeux séniors Bourdeaux Bourdeaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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