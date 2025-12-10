Jeux vidéo Minecraft Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Jeux vidéo Minecraft

Médiathèque Samuel Beckett
2 avenue Anne de Bretagne
Guérande
Loire-Atlantique

2026-01-17 14:00:00

2026-01-17 17:00:00

2026-01-17

Construisez votre propre maison en multijoueur avec Minecraft dans un Guérande virtuel.

14h à 15h30 initiation sur inscription

15h30 à 17h accès libre

Dès 9 ans .

+33 2 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

