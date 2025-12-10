Jeux vidéo Minecraft Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Jeux vidéo Minecraft Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 17 janvier 2026.
Jeux vidéo Minecraft
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Construisez votre propre maison en multijoueur avec Minecraft dans un Guérande virtuel.
14h à 15h30 initiation sur inscription
15h30 à 17h accès libre
Dès 9 ans .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
