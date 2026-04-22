Petit-déjeuner fermier Lait Prés Verts Guérande

Guérande

Petit-déjeuner fermier

Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19 10:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Le dimanche matin, en été ; grande tablée pour manger à côté des vaches dans une ambiance très conviviale.

Le petit déjeuner, sous forme de buffet 100% fermier, est constitué de produits de notre ferme (beurre, lait, fromage blanc, fromages, pain et brioche), et d’autres produits de nos collègues agriculteurs et artisans (miel, confiture, pâte à tartiner, granola, compotes, …), thé, café, chocolat chaud et jus de pomme.

Nombre de places limité. .

Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

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L’événement Petit-déjeuner fermier Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44