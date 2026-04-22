Petit-déjeuner fermier Lait Prés Verts Guérande
Petit-déjeuner fermier Lait Prés Verts Guérande dimanche 19 juillet 2026.
Guérande
Petit-déjeuner fermier
Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19 10:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16
Le dimanche matin, en été ; grande tablée pour manger à côté des vaches dans une ambiance très conviviale.
Le petit déjeuner, sous forme de buffet 100% fermier, est constitué de produits de notre ferme (beurre, lait, fromage blanc, fromages, pain et brioche), et d’autres produits de nos collègues agriculteurs et artisans (miel, confiture, pâte à tartiner, granola, compotes, …), thé, café, chocolat chaud et jus de pomme.
Nombre de places limité. .
Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr
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L’événement Petit-déjeuner fermier Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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