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Petit-déjeuner fermier Lait Prés Verts Guérande

Petit-déjeuner fermier Lait Prés Verts Guérande dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Lait Prés Verts

Adresse : Cannevé

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Guérande

Petit-déjeuner fermier

Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19 10:30:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16

Le dimanche matin, en été ; grande tablée pour manger à côté des vaches dans une ambiance très conviviale. 
Le petit déjeuner, sous forme de buffet 100% fermier, est constitué de produits de notre ferme (beurre, lait, fromage blanc, fromages, pain et brioche), et d’autres produits de nos collègues agriculteurs et artisans (miel, confiture, pâte à tartiner, granola, compotes, …),  thé, café, chocolat chaud et jus de pomme. 

Nombre de places limité.    .

Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27  leadamien@fermelaitpresverts.fr

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English :

L’événement Petit-déjeuner fermier Guérande a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44

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