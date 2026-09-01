Jeux vidéo Minecraft Médiathèque Samuel Beckett Guérande
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Jeux vidéo Minecraft
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
A plusieurs, collaborez à la construction de votre château dans un univers moyenâgeux.
Un RV proposé dans le cadre de Voyages fantastiques à travers l’univers de John Howe.
Dès 9 ans.
Animation proposée autour de l’univers médiéval fantastique de John Howe Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .
Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.
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Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
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L’événement Jeux vidéo Minecraft Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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