JIMMY SAX SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

JIMMY SAX

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 64 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-04

fin : 2027-11-04

Date(s) :

2027-11-04

Après le succès de la tournée Toi & Moi en 2026, Jimmy Sax poursuit l’aventure en 2027 avec une nouvelle série de concerts à travers la France.

Avec ce projet, l’artiste propose une approche plus intime et plus directe de son univers musical. Pensé comme un retour à l’essentiel, Toi & Moi met au coeur du spectacle la connexion avec le public, l’énergie du live et la spontanéité du moment.

Entre groove, intensité et émotions, Jimmy Sax explore une dimension plus organique de sa musique, mêlant électro, pop, funk et soul, dans une atmosphère à la fois puissante et chaleureuse.

Chaque concert devient une véritable rencontre avec le public, portée par l’improvisation, l’énergie de la scène et des moments suspendus qui rendent chaque date unique.

Face à l’enthousiasme du public, Toi & Moi se prolonge en 2027 avec une nouvelle série de concerts dans les principales villes françaises.

La tournée s’ouvrira dans un lieu emblématique de la scène parisienne

Paris Folies Bergère

27 & 28 janvier 2027

Toi & Moi est une expérience musicale vibrante, libre et profondément humaine. 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Following the success of the “Toi & Moi” tour in 2026, Jimmy Sax continues the adventure in 2027 with a new series of concerts across France.

L’événement JIMMY SAX Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE