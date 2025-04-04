Jo comédie d’Alec Coppel TMP Théâtre Municipal Pazenais Sainte-Pazanne
samedi 14 novembre 2026 · TMP Théâtre Municipal Pazenais · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Jo comédie d’Alec Coppel
TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-29 14:30:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-04 2026-12-05
C’est le retour de la comédie à Sainte-Pazanne ! La troupe Côté Scène vous présente son nouveau spectacle ! JO ou Monsieur JO ! Rendez-vous au Théâtre Municipale Pazenais !
Résumé de la pièce venez découvrir la dernière pièce mise en scène et adaptée par le metteur en scène Calouss. Au programme chantage, crime, complications ! Antoine Brisebard, le personnage principal aura toutes les peines du monde à gérer les situations rocambolesques qui s’inviteront dans sa tranquille vie d’auteur comique à succès…
Pratique
réservation à partir du 17 octobre
information et réservation par téléphone ou par mail
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TMP Théâtre Municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 67 00 84 44 cotescene44680@gmail.com
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English :
The Sainte-Pazanne comedy is back! The Côté Scène theater troupe presents its new show: JO or Monsieur JO! See you at the Théâtre Municipale Pazenais!%A0
L’événement Jo comédie d’Alec Coppel Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-08-21 par I_OT Pornic
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