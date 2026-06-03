Jo Dahan et le Gonzo Club Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 20:30 –

Gratuit : non Prix libre – Ouverture de la billetterie à 19h Tout public

Ex-bassiste de la Mano Negra, Jo Dahan reste une figure incontournable du rock alternatif français. Depuis la dissolution de son ancien groupe, il a exploré divers projets musicaux, co-composé le 1er album de Gaëtan Roussel (Ginger) et a joué comme guitariste dans le groupe « Les Wampas » pendant plusieurs années.Un 1er album est sorti chez Because en 2014 et un second chez Arsenic en 2023.Depuis, Jo Dahan enflamme les scènes françaises aux côtés de Joseph Cartigny (batterie) et Tommy Haullard (clavier) et l’aventure continue sous le nom de Jo Dahan et le Gonzo Club.Ils assurent des performances live captivantes, mêlant habilement rock, électro tech et chanson française. Dernier clip : https://www.youtube.com/watch?v=YW8gFueSt_Q&list=RDYW8gFueSt_Q&start_radio=1

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87 https://www.facebook.com/p/Aux-Petits-Joueurs-Nantes-61576090619276/



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