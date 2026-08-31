JOAN DE NADAU COMPLET ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

JOAN DE NADAU COMPLET

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Joan de Nadau COMPLET

concert exceptionnel

Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. C’est pas un poète, c’est un photographe . Ses outils, la musique et la parole, et le rire, surtout le rire, et puis encore l’émotion…et puis tout çà.

Le concert est acoustique, à trois, avec Cedric privé au violon, et Jean Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith , des milliers de concerts et des salles toujours pleines, que notre joie demeure ! 20 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Joan de Nadau? SOLD OUT

Special concert

L’événement JOAN DE NADAU COMPLET Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE