JOAN DE NADAU COMPLET ANGONIA Martres-Tolosane
samedi 28 novembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
JOAN DE NADAU COMPLET
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Joan de Nadau COMPLET
concert exceptionnel
Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des contes en français, c’est quelqu’un qui laisse parler les silences. C’est pas un poète, c’est un photographe . Ses outils, la musique et la parole, et le rire, surtout le rire, et puis encore l’émotion…et puis tout çà.
Le concert est acoustique, à trois, avec Cedric privé au violon, et Jean Pierre Médou à la guitare.
Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith , des milliers de concerts et des salles toujours pleines, que notre joie demeure ! 20 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Joan de Nadau? SOLD OUT
Special concert
L’événement JOAN DE NADAU COMPLET Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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