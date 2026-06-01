Joanne RADAO à Toulouse (31) Festival Rio Loco, Rio Loco, Toulouse

Joanne RADAO à Toulouse (31) Festival Rio Loco Samedi 13 juin, 17h45 Rio Loco Haute-Garonne

Scène Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:45:00+02:00 – 2026-06-13T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:45:00+02:00 – 2026-06-13T19:15:00+02:00

Autrice-compositrice-interprète et productrice, Joanne Radao développe une pop hybride et cosmopolite, nourrie de sonorités traditionnelles malgaches. Son style singulier se fait remarquer avec Fety, son premier EP (2023), enregistré entre Paris et Bruxelles. Qui mélange un groove solaire et puissant à une douce mélancolie, subtile et dansante. L’artiste, séduit France Inter, RFI, FIP, Radio Nova, et l’EP intègre les nouveautés TikTok France. L’enthousiasme traverse les frontières : Radio Canada la fait découvrir au public nord-américain, tandis que la scène malgache l’accueille comme une artiste montante.

Repérée par le Chantier des Francofolies de La Rochelle en 2024, Joanne réalise une tournée avec des premières parties prestigieuses : Youssoupha, Fatoumata Diawara, Blick Bassy ou encore Lass.

Au printemps 2025, Joanne Radao revient avec Jélinne, un deuxième EP plus personnel, une étape charnière dans son parcours entre rythmes traditionnels et songwriting intimiste. Qui célèbre la mémoire, rend hommage à ses racines. Et met défi nitivement en lumière une artiste à la signature vocale unique. Qui, dans un élan moderne et sincère, (se) réinvente pour mieux s’approprier.

.

https://youtu.be/iCraV0lC1ds

.

–

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Rio Loco Prairie des Filtres 31000 Toulouse Toulouse 31070 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rio-loco.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rio-loco.org/programme/?date=2026-06-13&event=69e0bf14cab4f7263a08f943 »}] [{« data »: {« author »: « Joanne Radao », « cache_age »: 86400, « description »: « Suivez Joanne Radao !nSpotify – https://open.spotify.com/intl-fr/artist/4zugZIfmlrWGtdvmmO1LNPnInstagram – https://www.instagram.com/joanne.radao/nTik Tok – https://www.tiktok.com/@joanne.radaonFacebook – https://www.facebook.com/joanneradaonnProduction et Ru00e9alisation : Pickles ProductionsnnArtiste : Joanne RadaonMaquillage & coiffure : Nina Leroux nStylisme : Pie nManagement : Megane Radaoarisoanu00c9talonnage : Morgane MoalnnRemerciements : Le Centre National de la Musique, Le Chu00e2teau de Bonnemarenn(p) & (c) Chapu00f4 / Distribution Believenn#JoanneRadao #Jelinne », « type »: « video », « title »: « Joanne Radao – Ju00e9linne (Clip Officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/iCraV0lC1ds/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=iCraV0lC1ds », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFFr2AfpO7JHYXa2LwF0k4g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/iCraV0lC1ds »}]

Autrice-compositrice-interprète et productrice, Joanne Radao développe une pop hybride et cosmopolite, nourrie de sonorités traditionnelles malgaches. MADAGASCAR POP