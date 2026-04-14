Job dating à Antony, Le 11 Espace jeunes, Antony

Job dating à Antony Vendredi 8 mai, 14h00 Le 11 Espace jeunes Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Des employeurs commerçants et entreprises de la ville seront présents au 11, un stand sera également dédié au recrutement d’animateurs sur la Ville. Venez les rencontrer avec votre CV !

L’équipe du 11 vous accompagne pour vous préparer à cet évènement.

Pour plus d’informations, l’équipe du 11 est à votre écoute : espace-jeunes@ville-antony.fr

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À la recherche d’un job d’été ?

Mairie d’Antony