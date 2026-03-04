Notre Humble Avis, L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, Antony

Notre Humble Avis Mardi 5 mai, 20h30 L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine

De 8€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T21:45:00+02:00

Après le succès de Masques et nez où il s’adonnait avec humour et passion à une vraie-fausse leçon de théâtre, l’auteur et metteur en scène Igor Mendjisky revient au théâtre de masque avec Notre Humble Avis.

Au sein d’un village, des personnes de tous horizons créent leur propre émission de radio autour de la critique d’art et partagent leurs avis sur une pièce.

Du grotesque au sublime, cette humanité pleine de contradictions rappelle le lien fort entre le plateau et le public et redonne toute sa dimension à l’acte théâtral : provoquer des émotions, ouvrir un dialogue où chaque voix trouve sa place.

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0342/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0342&EventId=2090&request=QcE+w0WHSuDvn0r7hIMv90FFR1AeWZV8kmdl7aD0OsgORzjMHKYfurbLR4yJtl5kSgk2z0yejyVC7i/PoRNLFw== »}]

Moya Krysa – Igor Mendjisky Théâtre de masque Théâtre

Unsplash