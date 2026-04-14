Job Dating ALTERNANCE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France Hauts-de-Seine (CMA IDF- 92), Nanterre
Job Dating ALTERNANCE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France Hauts-de-Seine (CMA IDF- 92), Nanterre jeudi 16 avril 2026.
Job Dating ALTERNANCE Jeudi 16 avril, 09h30 Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France Hauts-de-Seine (CMA IDF- 92) Hauts-de-Seine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T09:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:30:00+02:00
La CMA Ile-de-France – 92 (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) organise en partenariat avec l’OPCO ATLAS un job dating alternance. Une dizaine d’entreprises adhérentes de l’OPCO Atlas seront présentes le Jeudi 16 Avril de 9H30 à 12h30 à la CMA IDF 92 à Nanterre pour présenter leurs offres d’alternance.
L’OPCO ATLAS représente 14 branches professionnelles regroupant 4 secteurs phares et une dizaine d’entreprises adhérentes de l’OPCO recrutent en alternance dans les secteurs suivants :
- Banque-Finance,Assurance,
- Expertise-ComptableCommissariat aux comptes,
- Conseil-Ingénierie-Numérique-Evénementiel
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France Hauts-de-Seine (CMA IDF- 92) 39 rue des Amandiers 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ek9I3vvEzU20wuGfKw6IHtvh-RE1rNNBpxplQ3mE0LtUOUZJVUY1NzNDREMwVENVWElVTk84U1BVMyQlQCN0PWcu&route=shorturl »}]
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