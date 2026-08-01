Job dating CDC 4B Salle visio conférence Barbezieux-Saint-Hilaire
mercredi 19 août 2026 · Salle visio conférence · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Job dating CDC 4B
Salle visio conférence Château de barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Pour la première fois, la CdC 4B organise un Job Dating dédié aux métiers de l’encadrement scolaire afin de renforcer ses équipes au sein des écoles et accueils périscolaires du territoire.
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Salle visio conférence Château de barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 59 60 accueil@cdc4b.com
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English : Job dating CDC 4B
For the first time, CdC 4B is organising a Job Dating event dedicated to roles in school management, with a view to strengthening its teams within schools and after-school care centres across the region.
L’événement Job dating CDC 4B Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente
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