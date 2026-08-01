Job dating CDC 4B Salle visio conférence Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Job dating CDC 4B

Salle visio conférence Château de barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour la première fois, la CdC 4B organise un Job Dating dédié aux métiers de l’encadrement scolaire afin de renforcer ses équipes au sein des écoles et accueils périscolaires du territoire.

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Salle visio conférence Château de barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 59 60 accueil@cdc4b.com

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English : Job dating CDC 4B

For the first time, CdC 4B is organising a Job Dating event dedicated to roles in school management, with a view to strengthening its teams within schools and after-school care centres across the region.

L’événement Job dating CDC 4B Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente