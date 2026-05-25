Joffre mes boules #3 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 09:00 –

Gratuit : non Participation : 10 € par joueur / 20 € par équipe Tout public

Un événement organisé par l’association Joffre ma rue & l’association des commerçants Louis XVI-Saint-Clément.Inscriptions en équipe uniquement avant le 20 juin 2026 :• Feu Bar (87 rue Maréchal-Joffre)• Boutique Bientôt (77 rue Maréchal-Joffre)• Bar Grabuge (74 rue Maréchal-Joffre)Tarifs : 10 € par joueur / 20 € par équipe (en doublette, équipe de 2 joueurs)Cette année, on n’oublie pas son écocup !

Centre-ville Nantes 44000

https://www.facebook.com/Joffremaruenantes



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