Joffre mes boules #3 Nantes
Joffre mes boules #3 Nantes dimanche 28 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 09:00 –
Gratuit : non Participation : 10 € par joueur / 20 € par équipe Tout public
Un événement organisé par l’association Joffre ma rue & l’association des commerçants Louis XVI-Saint-Clément.Inscriptions en équipe uniquement avant le 20 juin 2026 :• Feu Bar (87 rue Maréchal-Joffre)• Boutique Bientôt (77 rue Maréchal-Joffre)• Bar Grabuge (74 rue Maréchal-Joffre)Tarifs : 10 € par joueur / 20 € par équipe (en doublette, équipe de 2 joueurs)Cette année, on n’oublie pas son écocup !
Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/Joffremaruenantes
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