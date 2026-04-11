JOHANE MYRAN RED STAR ORCHESTRA LA MARCHE DU CHIEN NOIR HOMMAGE À SATIE Montpellier

Montpellier

JOHANE MYRAN RED STAR ORCHESTRA LA MARCHE DU CHIEN NOIR HOMMAGE À SATIE

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Satie en Big Band ? La proposition pourrait surprendre, tant le nom du natif d’Honfleur demeure attaché à ses célébrissimes pièces pour piano seul. Mais après tout, Debussy lui-même n’en avait-il pas déjà révélé les couleurs chatoyantes en orchestrant les Gymnopédies ?

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Satie en Big Band ? La proposition pourrait surprendre, tant le nom du natif d’Honfleur demeure attaché à ses célébrissimes pièces pour piano seul. Mais après tout, Debussy lui-même n’en avait-il pas déjà révélé les couleurs chatoyantes en orchestrant les Gymnopédies ?

En faisant dialoguer un quartette de jazz avec quinze pupitres de cuivres et bois, Johane Myran nous offre sa propre relecture amoureuse et décalée d’une oeuvre unique en son genre, à travers quelques pièces de choix deux Gymnopédies et une Gnossienne, bien sûr, mais aussi des extraits de Sports et Divertissements, la chanson Je te veux, ou encore les fameuses Vexations et leur motif répété jusqu’à l’obsession.

Servi par une phalange de solistes d’exception, l’univers de Satie se dévoile ainsi sous un jour nouveau, fidèle pourtant à son mélange d’humour décalé et de mélancolie douce-amère.

Sur réservation .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

Satie in Big Band? The proposal may come as a surprise, given that the name of the Honfleur-born composer is so closely associated with his famous solo piano pieces. But after all, hadn’t Debussy himself already revealed the shimmering colors in his orchestration of the Gymnopédies?

L’événement JOHANE MYRAN RED STAR ORCHESTRA LA MARCHE DU CHIEN NOIR HOMMAGE À SATIE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER