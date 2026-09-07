Johann Chapoutot présente « La Bascule : Allemagne, 1933 », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Johann Chapoutot présente « La Bascule : Allemagne, 1933 » Mercredi 16 septembre, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Comment fascise-t-on un pays en six mois ?

Dans son précédent ouvrage, l’historien avait réfuté les fausses explications d’une « prise de pouvoir » inexistante des nazis (le pouvoir leur a été donné). Il apparaît que les mêmes acteurs sociaux (l’armée, l’Eglise catholique…) ont oeuvré pour rafermir et pérenniser le pouvoir nazi. Johann Chapoutot aborde l’année 1933 : un épilogue fondé sur l’étude minutieuse des sources de l’époque, depuis les compte-rendus de débats au Reichstag jusqu’aux journaux intimes des protagonistes du IIIe Reich.

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l’Allemagne et de la modernité occidentale.

Venez découvrir « La Bascule : Allemagne, 1933 » publié aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-johann-chapoutot-presente-la-bascule-allemagne-1933-1998635119444 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLaBascule »}]

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