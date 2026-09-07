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Johann Chapoutot présente « La Bascule : Allemagne, 1933 », Librairie Compagnie, Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Johann Chapoutot présente « La Bascule : Allemagne, 1933 », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Johann Chapoutot présente « La Bascule : Allemagne, 1933 » Mercredi 16 septembre, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Comment fascise-t-on un pays en six mois ?

Dans son précédent ouvrage, l’historien avait réfuté les fausses explications d’une « prise de pouvoir » inexistante des nazis (le pouvoir leur a été donné). Il apparaît que les mêmes acteurs sociaux (l’armée, l’Eglise catholique…) ont oeuvré pour rafermir et pérenniser le pouvoir nazi. Johann Chapoutot aborde l’année 1933 : un épilogue fondé sur l’étude minutieuse des sources de l’époque, depuis les compte-rendus de débats au Reichstag jusqu’aux journaux intimes des protagonistes du IIIe Reich.

Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l’Allemagne et de la modernité occidentale.

Venez découvrir « La Bascule : Allemagne, 1933 » publié aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place. 

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-johann-chapoutot-presente-la-bascule-allemagne-1933-1998635119444 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLaBascule »}]
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