John Williams – The sound of Hollywood, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
John Williams – The sound of Hollywood 30 septembre et 1 octobre Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:45:00+02:00
Fin : 2026-10-01T20:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:45:00+02:00
Orchestre
Le sens de la mélodie, l’orchestration et le souffle épique des compositions de John Williams sont en ligne directe avec les sagas orchestrales de Strauss, Wagner ou Holst. Légende vivante de la musique de film, qui a su imposer son style aux grands classiques du cinéma populaire américain, John Williams offre aux musiciens des pages inspirées et au public des thèmes inoubliables à entendre avec toute la puissance d’un orchestre au complet. Une soirée au pays des oscars, guidée par Jacob Joyce, chef américain qui connaît de près ce répertoire !
Programme
John Williams, musiques de films extraites de E.T. et des sagas La Guerre des étoiles, Harry Potter, Indiana Jones
Autour du concert
Mardi 29 septembre 17 h : Conférence de Séverine Garnier autour de John Williams, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697087-john-williams »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-john-williams-sound-hollywood-84021 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Jacob Joyce Orchestre
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