Johnny libre dans ma tête, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Johnny libre dans ma tête Samedi 13 mars 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T20:30:00+01:00 – 2027-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T20:30:00+01:00 – 2027-03-13T22:00:00+01:00

Pièce musicale d’Éric Bouvron et Didier Gustin

La carrière artistique de Didier Gustin est en chute libre jusqu’au jour où Johnny Hallyday lui rend visite pour lui demander d’organiser un ultime concert au Stade de France.

Mais Johnny n’est plus de ce monde ; l’un s’évade du Paradis, mais pour l’autre c’est l’Enfer…

Une nouvelle mise en scène d’Éric Bouvron, qui signe une pièce musicale d’humour où les imitations, la comédie et la chanson se combinent pour nous raconter une histoire pleine de tendresse, improbable et onirique : celle d’une amitié post-mortem entre une star et un « has been ».

Un road movie sensible et drôle qui rend hommage à l’un de nos plus grands chanteurs français, Johnny Hallyday.

Mise en scène : Éric Bouvron

Avec Didier Gustin, Hugo Dessauge (claviers), Élie Gaulin (guitares), Jérémy Lainé (percussions)

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.samedisnantais.fr/ »}]

Dans le cadre des Samedis Nantais du boulevard et de l’humour Samedis nantais Samedis nantais du boulevard et de l’humour