Joli mois de l’Europe | Atelier contes Moulin d’Eymet Eymet
Joli mois de l’Europe | Atelier contes Moulin d’Eymet Eymet mercredi 27 mai 2026.
Eymet
Joli mois de l’Europe | Atelier contes
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Tout au long du mois de mai, le Moulin d’Eymet célèbre le joli mois de l’Europe, un événement festif organisé depuis 18 ans. Il met en avant les valeurs européennes et les actions concrètes pour les citoyens, tout en présentant les projets soutenus par les fonds européens dans la région. Parmi ces initiatives, un tiers-lieu alimentaire créatif et écologique est en développement au moulin, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’Europe.
15h Ateliers contes de l’Europe
Le programme du mois dans Plus d’informations . .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Joli mois de l’Europe | Atelier contes
L’événement Joli mois de l’Europe | Atelier contes Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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