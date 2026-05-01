Joli mois de l’Europe | Journée de l’Europe Moulin d’Eymet Eymet

Eymet

Joli mois de l’Europe | Journée de l’Europe

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout au long du mois de mai, le Moulin d’Eymet célèbre le joli mois de l’Europe, un événement festif organisé depuis 18 ans. Il met en avant les valeurs européennes et les actions concrètes pour les citoyens, tout en présentant les projets soutenus par les fonds européens dans la région. Parmi ces initiatives, un tiers-lieu alimentaire créatif et écologique est en développement au moulin, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’Europe.

14h: atelier peinture de Carolus

16h apéro européen partagé + quiz “Pays de l’Union Européenne”

Le programme du mois dans Plus d’informations . .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

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English : Joli mois de l’Europe | Journée de l’Europe

L’événement Joli mois de l’Europe | Journée de l’Europe Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides