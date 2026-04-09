JON DRYDEN QUARTET Le Baiser Salé Paris
JON DRYDEN QUARTET Le Baiser Salé Paris samedi 20 juin 2026.
Jon Dryden, pianiste, compositeur et véritable artisan du son, pose ses valises dans notre club pour un concert qui promet autant de finesse que d’énergie. Formé au Berklee College of Music puis installé pendant près de vingt ans à Brooklyn, il a croisé le fer (et les accords) avec des artistes de renom tels que Norah Jones, Regina Carter, Lenny White, Paula Cole, Madeleine Peyroux ou encore Gabi Hartmann, autrement dit, un CV qui groove déjà tout seul. Aujourd’hui basé en Californie du Nord, il continue de développer une esthétique jazz élégante et contemporaine, nourrie par ses albums Memento Mori (2020), Trio (2022) et le très attendu Some of My Lies Are True (juin 2026), tous portés par une écriture raffinée et une vraie sensibilité mélodique. Sur scène, il présentera ce répertoire entouré de ses complices de haut vol : Jon Dryden au piano, Robby Marshall au saxophone, Etienne Renard à la basse et Jeff Boudreaux à la batterie. Un quartet taillé pour l’interaction, l’écoute et les moments de pure magie improvisée. Entre virtuosité discrète, complicité évidente et groove contagieux, autant dire que vous risquez fortement de hocher la tête… sans même vous en rendre compte.
Préparez-vous à une soirée où le piano parle, où le swing respire et où chaque note a quelque chose à raconter !
Le samedi 20 juin 2026
de 19h00 à 21h00
Le samedi 20 juin 2026
de 21h00 à 23h00
payant Tarif Web : 28 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00;2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/
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