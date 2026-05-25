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Best of 3Bis – 2v2 : tournoi esport à Bercy Village Bar le 3Bis – CC Bercy Village Paris

Best of 3Bis – 2v2 : tournoi esport à Bercy Village Bar le 3Bis – CC Bercy Village Paris

Best of 3Bis – 2v2 : tournoi esport à Bercy Village Bar le 3Bis – CC Bercy Village Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Bar le 3Bis - CC Bercy Village

Adresse : 41 Rue des Pirogues de Bercy

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Le Best of 3Bis – 2v2 Edition est un tournoi de Super Smash Bros. Ultimate organisé par l’association Resonanc’E-Sport, spécialisée dans l’esport éducatif et inclusif.

Pour cette édition, place à la coopération : les participants s’affrontent en duo (2v2), chaque équipe jouant simultanément sur le même écran dans un combat qui demande autant de coordination que de skill. Entre amis, entre coéquipiers ou à la rencontre de nouveaux partenaires — le jeu est avant tout un prétexte pour se retrouver.

L’événement se déroule le dimanche 7 juin 2026 de 12h à minuit au Bar Le 3 Bis, en plein cœur de Bercy Village (Paris 12e).

Ouvert à tous les niveaux, du joueur amateur au compétiteur confirmé.Les inscriptions sont ouvertes sur Start.GG. L’entrée est gratuite pour les spectateurs.

Tournoi Super Smash Bros. Ultimate en duo (2v2) organisé par l’association Resonanc’E-Sport au Bar Le 3 Bis, Bercy Village Paris 12e, le dimanche 7 juin 2026.
Le dimanche 07 juin 2026
de 12h00 à 00h00
gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T00:00:00+02:00

Bar le 3Bis – CC Bercy Village 41 Rue des Pirogues de Bercy  75012 Paris
https://www.start.gg/tournament/best-of-3bis-x-team-kill-2v2-edition/details contact@resonanc-esport.fr https://x.com/Resonanc_E_S


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