Jazz Brunch : Bastien Brison La Bellevilloise Paris

Bastien Brison est un pianiste de jazz reconnu pour son sens du swing et sa profonde culture des standards. Il s’inspire de grandes figures comme Keith Jarrett ou Ahmad Jamal.

Installé à Paris, il collabore avec de nombreux artistes de renom et accompagne notamment Samara Joy, Veronica Swift et Stella Cole lors de leurs passages dans la capitale. Sideman recherché, il multiplie les projets entre jazz traditionnel, swing et influences contemporaines. Pianiste inspiré et généreux, il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la jeune scène jazz française.

Nicolas Moreaux est un contrebassiste et compositeur de jazz français reconnu pour sa créativité, son sens mélodique et sa grande musicalité. Lauréat du Grand Prix du disque Charles‑Cros 2013 pour son album Fall Somewhere, il est aussi cofondateur du trio FOX avec le guitariste Pierre Perchaud et le batteur Jorge Rossy. Basé aujourd’hui entre Paris et Reykjavik (Islande), il poursuit ses projets artistiques et enregistre de nouveaux albums mêlant jazz, composition originale et influences variées.

Bastien Brison : piano

Nicolas Moreau : contrebasse

Réservation conseillée, deux services : 11h30 & 14h

Bastien Brison en concert à la Bellevilloise le 7 juin !

Le dimanche 07 juin 2026

de 11h30 à 13h30

Le dimanche 07 juin 2026

de 14h00 à 16h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T14:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T11:30:00+02:00_2026-06-07T13:30:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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