Jonglages et Sciences : Le champs des possibles L’atelier du plateau Paris

Quel singe sommes-nous ?

Pour essayer de comprendre l’évolution humaine et l’hominisation, les hommes étudient les autres espèces de grands singes en se concentrant sur des caractéristiques considérées comme particulièrement développées chez nous. Mais que se passe-t-il si nous inversons notre point de vue et que nous regardons les humains en fonction des caractéristiques et des facultés des grands singes ? Mettant leurs pas, ou plutôt leurs pieds, dans ceux des singes, Emilia Tau et Marie Calmon cherchent ainsi à éclairer sous un nouveau jour notre façon d’exister et d’être présents au monde.

avec : Emilia Tau, jongleuse, Marie Calmon, doctorante en anthropologie et éthologie.

Basé sur une histoire vraie

Qu’est-ce qui nous fait croire à ce que l’on voit ? Comment l’art joue-t-il avec notre disposition à obéir, à faire sens là où ce dernier vacille ? Et si croire n’était pas qu’une question d’adhésion individuelle mais une pratique relationnelle que l’on fait ensemble, à la lisière du sens et de la fabulation ? Entre geste artistique et spéculation philosophique, Darragh McLoughlin et Erik Bordeleau interrogent cette zone indéterminée, ce point de bascule où l’art, comme le disait Robert Filliou, est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art, parce qu’il la fait devenir histoire vraie.

avec : Darragh McLoughlin, jongleur, Erik Bordeleau, enseignant chercheur à l’Université NOVA de Lisbonne.

Depuis 2022, la Maison des Jonglages et l’Atelier du Plateau s’associent pour coproduire et présenter des œuvres collaboratives dans le cadre de soirées dédiées à des expérimentations arts et sciences. Le public est invité à entrer dans un laboratoire où chercheur·euses et artistes vont dialoguer puis partager leurs pratiques et leurs savoirs à travers des formes inédites entre art et recherche scientifique.

Du vendredi 22 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/jonglages-et-sciences-le-champs-des-possibles/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



