Jongler avec les mots Théâtre de Poche Graslin Nantes
Jongler avec les mots Théâtre de Poche Graslin Nantes samedi 19 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-19 15:30 – 16:10
Gratuit : non de 10 à 12€ Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Genre : Spectacle pour enfants – À partir de 6 ans – Durée : 40 min Jongler avec les mots, comme Raymond Devos. C’est le pari d’Agnès et Louis qui parcours les routes accompagné,es de leurs valises, pour vous faire découvrir l’univers de Raymond Devos.En entrant dans la salle vous les verrez mettre la scène en place, se maquiller, enfiler les costumes de scènes et les accessoires. La scène de théâtre est en place, pour le début du spectacle tout est prêt, il n’y a plus qu’à lever le rideau.Mais … un petit contre temps va venir perturber le début de la représentation.Louis, n’a pas son Nez rouge… Que va-t-il se passer ?Le spectacle peut-il commencer ?https://www.youtube.com/watch?v=vG4-hmHLTWs&t=13s
Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33641-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA
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