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JOSE JAMES & CHINA MOSES – José James & China Moses / Kassa Overall / Célia K PARC HENRI FABRE Marseille

JOSE JAMES & CHINA MOSES – José James & China Moses / Kassa Overall / Célia K PARC HENRI FABRE Marseille

JOSE JAMES & CHINA MOSES – José James & China Moses / Kassa Overall / Célia K PARC HENRI FABRE Marseille mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : PARC HENRI FABRE

Adresse : 20 BD DE GABÈS

Ville : 13008 Marseille

Département : 13

Début : 2026-07-08

Fin : 2026-07-08

Heure de début : 19:30

JOSE JAMES & CHINA MOSES – José James & China Moses / Kassa Overall / Célia K Début : 2026-07-08 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC HENRI FABRE 20 BD DE GABÈS 13008 Marseille 13

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