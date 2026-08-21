Jôsé, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Jôsé Vendredi 30 octobre, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Rencontre & causerie avec l’auteur Christophe Lelu et le conteur en gallo Yves Bourdaud à l’occasion de la sortie de la bande-dessinée en français et en gallo

Jôsé, c’est l’histoire d’un père né « poulet de hae » comme on dit en gallo, en 1931, autrement dit « un bâtard » qui n’a pas eu une jeunesse facile dans un monde rural sans concession du Montauban de Bretagne de l’époque. L’exploitation des patrons de fermes, le poids de la religion, l’injustice de l’armée, la condition de l’immigré breton parisien, ne viendront pas à bout de ce petit paysan breton. Christophe Lelu viendra présenter cet ouvrage en hommage à ce père disparu si inspirant.

Cette causerie est programmée dans le cadre du festival Les Celtomania.

Vendredi 30 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une rencontre autour de la bande-dessinée