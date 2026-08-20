Jôsé Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:00 – 21:30
Gratuit : oui Vendredi 30 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public
Rencontre & causerie avec l’auteur Christophe Lelu et le conteur en gallo Yves Bourdaud à l’occasion de la sortie de la bande-dessinée en français et en galloJôsé, c’est l’histoire d’un père né « poulet de hae » comme on dit en gallo, en 1931, autrement dit « un bâtard » qui n’a pas eu une jeunesse facile dans un monde rural sans concession du Montauban de Bretagne de l’époque. L’exploitation des patrons de fermes, le poids de la religion, l’injustice de l’armée, la condition de l’immigré breton parisien, ne viendront pas à bout de ce petit paysan breton. Christophe Lelu viendra présenter cet ouvrage en hommage à ce père disparu si inspirant.Cette causerie est programmée dans le cadre du festival Les Celtomania.Vendredi 30 octobre · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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