Informations pratiques

Hauterives

Joséphine Blanc en concert live

Le Jardin Merveilleux Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez passer une belle soirée accompagnée par le concert live de Joséphine Blanc, mêlant les styles Pop, Folk et Blues, avec guitare et voix.

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Le Jardin Merveilleux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 68 05 41 thierrygraillat26@gmail.com

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English :

Come enjoy a wonderful evening with a live concert by Joséphine Blanc, blending pop, folk, and blues styles with guitar and vocals.

L’événement Joséphine Blanc en concert live Hauterives a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche