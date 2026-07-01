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AGENDA · Hauterives

Joséphine Blanc en concert live Hauterives

mardi 21 juillet 2026 · Hauterives

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Jardin Merveilleux
Ville
26390 Hauterives
Département
Drôme
Tarif

Hauterives

Joséphine Blanc en concert live

Le Jardin Merveilleux Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Venez passer une belle soirée accompagnée par le concert live de Joséphine Blanc, mêlant les styles Pop, Folk et Blues, avec guitare et voix.
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Le Jardin Merveilleux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 68 05 41  thierrygraillat26@gmail.com

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English :

Come enjoy a wonderful evening with a live concert by Joséphine Blanc, blending pop, folk, and blues styles with guitar and vocals.

L’événement Joséphine Blanc en concert live Hauterives a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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