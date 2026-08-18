Joséphine Château de La Tour Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public Tout public

Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David LippeD’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700

https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour



Afficher la carte du lieu Château de La Tour et trouvez le meilleur itinéraire

