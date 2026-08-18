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Joséphine Château de La Tour Orvault

dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault

Joséphine Château de La Tour Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Château de La Tour
Adresse
Allée de la Tour
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 15:00 – 15:30
Gratuit : oui Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public Tout public 

Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David LippeD’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700
https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour


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