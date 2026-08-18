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Joséphine Château de La Tour Orvault
dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 16:30 – 17:00
Gratuit : oui Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public Tout public
Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David LippeD’où sort cette fragile danseuse ? Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.Dimanche 20 septembre · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Château de la Tour · tout public
Château de La Tour Bourg/Secteur rural Orvault 44700
https://www.orvault.fr/le-chateau-de-la-tour
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