Josman – DPC Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Josman – DPC Tour Jeudi 22 octobre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

50 € à 60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Concert

Rappeur indépendant à l’esthétique aussi soignée que radicale, l’artiste s’impose depuis plusieurs années une vision singulière du rap français.

Portée par la force introspective de son dernier album, « Dom Perignon Crying », cette tournée prolonge un univers à la fois brut, élégant et profondément personnel.

Avec un concert à la PLDA (Paris La Défense Arena) déjà complet quatre mois avant la date, Josman confirme l’ampleur de son lien avec le public.

Le DPC Tour s’annonce comme une expérience scénique exceptionnelle, immersive et intense, où le son, l’image et l’émotion ne font plus qu’un.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/JOSMAN-21661 »}]

Concert Zénith