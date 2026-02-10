Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt

Parking de la Basilique La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Au coeur de la forêt, accompagné des agents de l’ONF et du Parc, chaque groupe simulera la coupe des arbres avec sa hache imaginaire .

De manière ludique à l’aide d’une tablette, les joueurs s’interrogerons pour préserver au mieux la biodiversité et la forêt tout en récoltant du bois forte valeur économique ou écologique, arbres bio/habitat pour la biodiversité, essence…

Réservation jusqu’à 12h30 la veille.

Gratuit.

Grand public (enfant min 8 ans accompagné d’un adulte).

Prévoir des bonnes chaussures. .

Parking de la Basilique La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt

L’événement Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-02-10 par PNRP