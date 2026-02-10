Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon
Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon mercredi 29 avril 2026.
Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt
Parking de la Basilique La Chapelle-Montligeon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Au coeur de la forêt, accompagné des agents de l’ONF et du Parc, chaque groupe simulera la coupe des arbres avec sa hache imaginaire .
De manière ludique à l’aide d’une tablette, les joueurs s’interrogerons pour préserver au mieux la biodiversité et la forêt tout en récoltant du bois forte valeur économique ou écologique, arbres bio/habitat pour la biodiversité, essence…
Réservation jusqu’à 12h30 la veille.
Gratuit.
Grand public (enfant min 8 ans accompagné d’un adulte).
Prévoir des bonnes chaussures. .
Parking de la Basilique La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt
L’événement Jouer aux apprentis forestiers ! immersion numérique au cœur de la forêt La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-02-10 par PNRP