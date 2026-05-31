Jouer avec les mots et les langues pour explorer les livres, bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Jouer avec les mots et les langues pour explorer les livres Mercredi 8 juillet, 14h00 bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Et si vous pouviez explorer les livres, parcourir les textes des romans, traverser les paysages littéraires et leurs imaginaires, vous surprendre de quelques phrases incroyables… Devenez des explorateurs de romans vous dirigeant au mieux dans la jungle des mots, jusqu’à trouver, au cœur du roman, l’incroyable sens caché du livre.

En partenariat avec l’association Dudiwan.

bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

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