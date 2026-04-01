Jouer avec les Mots Local PED Plougasnou

Plougasnou

Jouer avec les Mots

Local PED 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Envie de partager un moment convivial et ludique ? Venez jouer avec les mots ! faites deviner à votre partenaire des mots mystères. Animatrice Nicole Jeunet. Inscriptions: 06 38 02 02 70 .

Local PED 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English : Jouer avec les Mots

L’événement Jouer avec les Mots Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX