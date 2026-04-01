Jouer avec les Mots Local PED Plougasnou
Jouer avec les Mots Local PED Plougasnou jeudi 9 avril 2026.
Plougasnou
Jouer avec les Mots
Local PED 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Envie de partager un moment convivial et ludique ? Venez jouer avec les mots ! faites deviner à votre partenaire des mots mystères. Animatrice Nicole Jeunet. Inscriptions: 06 38 02 02 70 .
Local PED 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jouer avec les Mots
L’événement Jouer avec les Mots Plougasnou a été mis à jour le 2026-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougasnou (Finistère)
- Atelier théâtre d’impro Salle Municipale Plougasnou 11 avril 2026
- Ciné de la Baie The Apprentice Salle municipale des Fêtes Plougasnou 12 avril 2026
- Ciné de la Baie Le théorème de Marguerite Salle municipale des Fêtes Plougasnou 26 avril 2026
- Par les champs, par les grèves Plougasnou Finistère 1 mai 2026
- La Vélomaritime De Plougasnou à Morlaix Plougasnou Finistère 1 mai 2026